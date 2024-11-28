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14:38, 28 ноября 2024Силовые структуры

Оставшийся без работы пенсионер домогался 16-летней падчерицы и попал в полицию

В Подмосковье поймали пытавшегося склонить 16-летнюю девушку к интиму пенсионера
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В подмосковном Пушкино задержан 67-летний пенсионер, который в течение девяти месяцев домогался 16-летней падчерицы. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным канала, мужчина пытался насильно склонить девушку к интимной близости, когда ее мать уходила из дома. Так, 25 ноября он снова начал приставать к потерпевшей, но ей удалось скрытно записать его разговор на видео. Эту видеозапись девушка отправила матери. Женщина вызвала полицию и сказала дочери немедленно уйти из дома. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что раньше фигурант не вызывал подозрений. Все началось после того, как он лишился работы, попав под сокращение кадров. Мужчина работал личным водителем генерального директора предприятия.

Ранее сообщалось, что Саяногорский городской суд Хакасии приговорил к 14 годам колонии строгого режима жителя Бейского района за изнасилование 13-летней дочери сожительницы.

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