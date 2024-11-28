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19:12, 28 ноября 2024Путешествия

Пассажирка села в самолет без билета, скрылась в туалете и долетела до Парижа

Пассажирка села в самолет без билета и долетела из Нью-Йорка до Парижа
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Пассажирка авиакомпании Delta Air Lines села в самолет без билета, скрылась в туалете и долетела из США во Францию. Об этом пишет New York Post.

Непредвиденная ситуация произошла в среду, 27 ноября. По данным издания, летевшая из Нью-Йорка в Париж женщина дважды избежала проверки документов в аэропорту имени Кеннеди.

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Такую невнимательность со стороны персонала объяснили суматохой и огромными очередями, которые наблюдались во многих американских авиагаванях накануне Дня благодарения.

На протяжении нескольких часов нарушительнице удавалось перемещаться между туалетами Airbus A330. О том, что на борту безбилетница, члены экипажа узнали лишь перед посадкой в аэропорту назначения.

По прилете в Париж женщину задержала полиция. Представители перевозчика пообещали провести тщательное расследование инцидента совместно с другими заинтересованными сторонами в сфере авиации и правоохранителями.

Ранее пожилая женщина случайно проникла на международный рейс без билета и улетела из Дании в Италию. Пассажирка, которая вернулась в Копенгаген из Дохи, каким-то образом сумела сесть на самолет Ryanair в Пизу, пока семья ждала ее в аэропорту.

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