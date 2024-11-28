Подорожание рыбы в России объяснили

Глава Росрыболовства Шестаков объяснил рост цен на рыбу неудачной путиной

Подорожание красной рыбы в России обусловлено в первую очередь неудачной путиной в 2024 году. Так увеличение стоимости этой продукции в стране объяснил глава Росрыболовства Илья Шестаков, его слова приводит ТАСС.

Он заявил, что в этом году российские рыбаки добыли в общей сложности 235 тысяч тонн лососевых. Достигнутый результат оказался примерно в 2,55 раза ниже прошлогоднего показателя. В 2023 году, напомнил Шестаков, в России выловили 600 тысяч тонн этой рыбы. Резкое снижение добычи в 2024-м повлияло в том числе на отпускные цены предприятий. «Когда такое снижение идет, это влияет все и на ценовую ситуацию, на ценовую политику предприятий», — пояснил эксперт.

Несмотря на резкое снижение вылова, Шестаков считает, что добытой в этом году красной рыбы хватит для удовлетворения спроса на внутреннем рынке. Дефицита этой продукции в России в преддверии новогодних праздников, по его мнению, не предвидится. «Этого объема красной рыбы (235 тысяч тонн — прим. «Ленты.ру»), предложения на рынке, будет достаточно», — резюмировал глава Росрыболовства.

Ранее в Telegram-канале Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщили о падении объемов добычи лососевых в стране до 19-летнего минимума. В организации уточнили, что в период с 1 января по 19 ноября отечественные рыбаки выловили в общей сложности 235,4 тысячи тонн. Достигнутый результат, отметили в ВАРПЭ, оказался худшим с 2005 года, а в сравнении с рекордным уровнем 2018-го (почти 685 тысяч) упал в 2,9 раза. Подобную динамику эксперты связали с резким ростом издержек рыбопромышленных предприятий.