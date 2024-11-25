Вылов лососевых в России упал до 19-летнего минимума

ВАРПЭ: вылов лососевых в России с начала года составил 235,4 тысячи тонн

В период с 1 января по 19 ноября 2024 года суммарные объемы вылова лососевых в России упали до минимума за последние 19 лет и составили порядка 235,4 тысячи тонн. Об этом сообщается в Telegram-канале Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Эксперты уточнили, что достигнутый за отчетный период результат оказался худшим с 2005 года. В сравнении с показателем за 2023-й (609 тысяч тонн) вылов лососевой рыбы в России сократился почти в 2,6 раза, а рекордным уровнем 2018-го (почти 685 тысяч) — в 2,9 раза.

Низкие объемы улова в 2024 году, по данным ВАРПЭ, совпали с заметным увеличение издержек российских рыбопромышленных предприятий. На ситуацию негативным образом также повлияло резкое повышение ключевой ставки руководством Центробанка (ЦБ). На этом фоне затраты участников рынка на обслуживание займов увеличились более чем вдвое к прошлогоднему уровню.

В целом за последние пять лет себестоимость лососевой продукции выросла более чем в 1,5 раза, добавили эксперты. Это было обусловлено в том числе повышением заработной платы сотрудников предприятий, стоимости доставки рыбаков к месту промысла, а также ростом налогов и цен на топливо, на котором работают суда и электрогенераторы. «Это прямо влияет на стоимость продукции», — резюмировали в ВАРПЭ.

Ранее в ассоциации заявили, что российским рыбакам удается сдерживать рост цен на свою продукцию исключительно за счет рентабельности собственного бизнеса. За последний год, как подчеркнул глава ВАРПЭ Герман Зверев, эффективность использования ресурсов в отрасли упала на 11,2 процентных пункта. Темпы спада в морском рыболовстве оказались наибольшими среди основных отраслей агропромышленного комплекса (АПК) и пищевой промышленности. В то же время общий размер задолженности предприятий по кредитам в 2024 году, согласно ожиданиям Зверева, превысит триллион рублей.