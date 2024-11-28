Популярную телеведущую признали недееспособной из-за неизлечимой болезни

Опекунша американской телеведущей Венди Уильямс заявила о ее недееспособности

Сабрина Моррисси, опекунша популярной американской телеведущей Венди Уильямс, заявила о недееспособности ее подопечной, у которой ранее диагностировали деменцию. Об этом сообщает People.

По словам Моррисси, у Уильямс из-за неизлечимой болезни развилось слабоумие, она стала нетрудоспособной и юридически признана недееспособной. Об этом опекунша сообщила во время судебного заседания по делу, связанному с компаниями A&E Television Networks, Lifetime Entertainment и другими организациями, которые были причастны к выходу документального фильма о состоянии здоровья телезвезды.

Отмечается, что Моррисси через суд обвинила компании в эксплуатации ее подопечной. Она заявила, что документальный фильм был выпущен без наличия полноценного контракта и согласия опекунши, а Уильямс на момент съемок пребывала в уязвимом состоянии.

Ранее сообщалось, что у британского ведущего Джона Степлтона, проработавшего на телевидении более полувека, диагностировали болезнь Паркинсона. По словам телеведущего, болезнь нашли на ранней стадии.

О том, что у 60-летней Венди Уильямс обнаружили деменцию, стало известно в феврале. Уточнялось, что у телеведущей также диагностировали прогрессирующую афазию. Представители телезвезды отметили, что диагнозы ей поставили еще в 2023 году.