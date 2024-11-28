Президент Грузии прибыла на акцию протеста оппозиции

Президент Грузии Зурабишвили присоединилась к протестующим в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к протестующим у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщается в Telegram-канале Sputnik Грузия.

Политик вместе с демонстрантами направляется к площади Свободы, на которой уже мобилизованы спецназ и водометы.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси во время акции протеста против решения правящей партии Грузии о временной остановке процесса интеграции республики в Европейский союз пострадал сотрудник МВД.

Грузия отказалась открывать переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. По словам премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе, страна также отказывается от всех бюджетных грантов Евросоюза до окончания указанного срока.