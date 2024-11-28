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13:20, 28 ноября 2024Россия

Путин анонсировал появление новых ракетных комплексов фразой «клиент может быть доволен»

Путин анонсировал появление новых ракетных комплексов в России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Президент России Владимир Путин анонсировал появление новых ракетных комплексов фразой «клиент может быть доволен». С таким заявлением он выступил на саммите ОДКБ в Астане, передает ТАСС.

«Мы видим, что главари киевского режима прячут у своих хозяев и другую военную технику. Пусть никто не забывает при этом о стоящих у нас на вооружении комплексов "Калибр", гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал", "Циркон", которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире», — обозначил президент.

По словам главы российского государства, производство этого вооружения в России наращивается, «идет полным ходом».

«В нашем меню этого класса продуктов в ближайшем будущем могут появиться и другие, как в таких случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен», — заключил Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия всегда будет отвечать на те удары, которые наносит противник. По его словам, за последние два дня Россия запустила 100 ракет по территории Украины.

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