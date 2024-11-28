Путин покинул Казахстан

Владимир Путин завершил визит в Казахстан

Владимир Путин завершил свой визит в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Косыма-Жомарта Токаева в Telegram.

Токаев лично проводил Путина к самолету. Российский лидер улетал из аэропорта Астаны вечером 28 ноября.

Возле самолета президента России также присутствовал почетный караул. Кроме того, Путину вручили полотно, посвященное дружбе России и Казахстана.

Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 ноября. Он провел двусторонние встречи с президентами других стран, а также принял участие в саммите ОДКБ.