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19:42, 28 ноября 2024Бывший СССР

Путин покинул Казахстан

Владимир Путин завершил визит в Казахстан
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

Владимир Путин завершил свой визит в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Косыма-Жомарта Токаева в Telegram.

Токаев лично проводил Путина к самолету. Российский лидер улетал из аэропорта Астаны вечером 28 ноября.

Возле самолета президента России также присутствовал почетный караул. Кроме того, Путину вручили полотно, посвященное дружбе России и Казахстана.

Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 ноября. Он провел двусторонние встречи с президентами других стран, а также принял участие в саммите ОДКБ.

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