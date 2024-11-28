Путин предостерег от разрушающих шагов в отношениях России и Казахстана

Путин: Россия не предпримет разрушающие шаги в отношениях с Казахстаном

Россия не предпримет разрушающие шаги в отношениях с Казахстаном. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане во время саммита стран-участниц ОДКБ, пишет ТАСС.

По его словам, в обществах двух стран есть люди, которые критикует сближение России и Казахстана. Путин считает, что такая позиция не соответствует интересам двух стран.

«Нужно делать все для того, чтобы укреплять наши связи, но ни в коем случае не предпринимать шаги, которые вредили бы нашим отношениям», — заявил Путин в Астане.

Ранее Владимир Путин и президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев осудили высказывания официальных лиц двух стран, которые противоречат духу доверия. Это является частью совместного заявления глав государств об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.