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16:38, 28 ноября 2024Бывший СССР

Путин предостерег от разрушающих шагов в отношениях России и Казахстана

Путин: Россия не предпримет разрушающие шаги в отношениях с Казахстаном
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россия не предпримет разрушающие шаги в отношениях с Казахстаном. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане во время саммита стран-участниц ОДКБ, пишет ТАСС.

По его словам, в обществах двух стран есть люди, которые критикует сближение России и Казахстана. Путин считает, что такая позиция не соответствует интересам двух стран.

«Нужно делать все для того, чтобы укреплять наши связи, но ни в коем случае не предпринимать шаги, которые вредили бы нашим отношениям», — заявил Путин в Астане.

Ранее Владимир Путин и президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев осудили высказывания официальных лиц двух стран, которые противоречат духу доверия. Это является частью совместного заявления глав государств об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.

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