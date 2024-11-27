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20:43, 27 ноября 2024Бывший СССР

Путин и Токаев осудили противоречащие духу доверия заявления

Путин и Токаев осудили заявления официальных лиц, противоречащие духу доверия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев осудили высказывания официальных лиц, которые противоречат духу доверия. Об этом сказано в совместном заявлении глав государств об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка, опубликованном на сайте Кремля.

«Стороны осуждают безответственные заявления публичных и официальных лиц, противоречащие духу взаимного доверия и уважения суверенитета двух стран», — говорится в тексте документа.

Заявление об углублении стратегического партнерства было подписано 27 ноября во время визита российского лидера в республику. Ранее Токаев анонсировал заключение 20 соглашений между Москвой и Астаной в рамках поездки Путина. Он подчеркивал, что документы придадут дополнительный импульс развитию сотрудничества государств.

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