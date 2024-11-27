Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:17, 27 ноября 2024Бывший СССР

Путин и Токаев подписали заявление об углублении партнерства

Путин и Токаев подписали заявление об углублении партнерства РФ и Казахстана
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Андрей Гордеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Токаев анонсировал подписание 20 соглашений между Москвой и Астаной в рамках визита российского лидера в республику. По его словам, подписанные документы должны придать дополнительный импульс дальнейшему развитию сотрудничества двух государств.

До этого президент России назвал Казахстан надежным союзником и стратегическим партнером для РФ. Кроме того, Путин поблагодарил Токаева за приглашение и теплый прием.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России раскрыли мощность ядерного «Орешника». Он в 45 раз разрушительнее бомбы, сброшенной на Хиросиму

      Экс-главе Федерации водного поло России запросили срок

      В России ускорился рост цен

      Раскрыт механизм неизлечимости рака

      В Хабаровске белый медведь порадовался первому снегу и попал на видео

      Сразу два российских самолета сообщили о фантомных метках на радарах

      Экс-солистка культовой группы узнала о своей кончине из СМИ

      В российском регионе спасли утку на замерзшем озере

      Жена телеведущего Диброва показала фигуру в бикини

      Членам будущей команды Трампа начали угрожать взрывами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше