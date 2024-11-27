Путин и Токаев подписали заявление об углублении партнерства РФ и Казахстана

Президент России Владимир Путин и его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Токаев анонсировал подписание 20 соглашений между Москвой и Астаной в рамках визита российского лидера в республику. По его словам, подписанные документы должны придать дополнительный импульс дальнейшему развитию сотрудничества двух государств.

До этого президент России назвал Казахстан надежным союзником и стратегическим партнером для РФ. Кроме того, Путин поблагодарил Токаева за приглашение и теплый прием.

