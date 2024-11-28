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13:33, 28 ноября 2024Россия

Путин заявил о неизменной ситуации в зоне СВО в случае поставок оружия Украине

Путин: в случае поставок Западом оружия Украине ситуация в зоне СВО не изменится
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Поставки даже самого современного оружия Западом на Украину никак не изменят ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит Telegram-канал RIA Kremlinpool.

Глава государства, выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметил, что в армии России присутствуют люди разных национальностей. «Кто-то перекрестится, кто-то попросит помощи Аллаха», — заметил Путин.

Российский президент предположил, что вместе их «ничто не остановит».

До этого Путин рассказал, что Украина не раз пыталась атаковать цели в Москве и Санкт-Петербурге.

Глава государства пообещал, что Москва всегда будет отвечать на те удары, которые наносит противник. По информации президента, за минувшие дни Россия запустила 100 ракет по территории Украины. Такие меры стали ответом на удары вглубь РФ, подчеркнул Путин.

ЖЗЛ
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