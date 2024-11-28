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13:28, 28 ноября 2024Россия

Путин заявил о ночном комбинированном ударе по Украине почти сотней ракет

Путин: Россия нанесла удар по Украине 90 ракетами и 100 БПЛА, 17 целей поражены
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС / kremlin.ru

В ночь на четверг, 28 ноября, Вооруженные силы (ВС) России нанесли комплексный удар по Украине почти сотней ракет и беспилотниками. Об этом президент Владимир Путин заявил на саммите ОДКБ в Астане, видеозапись его выступления опубликована в Telegram-канале Кремля.

«Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников. Поражено 17 целей», — отчитался глава государства.

По его словам, армия России за ночь поразила военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения. Удары стали ответом на непрекращающиеся атаки Украины на территорию России дальнобойным оружием, поставленным странами Запада, пояснил Путин.

Ночью 28 октября сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины. В результате атаки по всей территории республики были введены экстренные отключения света, а незадолго до удара во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

ЖЗЛ
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