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08:37, 28 ноября 2024Силовые структуры

Росгвардейцы уничтожили боевую машину ВСУ в Курской области

Оператор БПЛА Росгвардии уничтожил бронетранспортер ВСУ в Курской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Росгвардия

Росгвардейцы уничтожили боевую машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным разведки, украинские солдаты хотели перебросить личный состав и технику на линию боевого соприкосновения. Боевая машина, предположительно, бронетранспортер AMX-10P французского производства подорвалась на мине и была обездвижена. Впоследствии ее уничтожил оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Росгвардии.

Экипаж бронетранспортера, который пытался укрыться в лесополосе, был также уничтожен огнем артиллерии, корректируемой росгвардейцами.

Ранее росгвардейцы обнаружили крупный схрон с боеприпасами и оружием в Запорожской области.

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