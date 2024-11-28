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11:01, 28 ноября 2024Экономика

Россиян предупредили о подорожании бытовой техники

«Ъ»: зарубежные и российские производители бытовой техники поднимут цены на 10 %
Вячеслав Агапов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Зарубежные и российские производители бытовой техники Beko, Tefal, Kuppersberg и другие предупредили ретейлеров о повышении цен. Об этом со ссылкой на письма поставщиков сообщает «Коммерсантъ».

Французская компания «Группа "СЕБ-Восток"» (Tefal, Rowenta, Krups и другие бренды) уведомила ретейлеров и дистрибуторов о повышении цен в среднем на десять процентов с 1 января 2025 года. Меру объясняют подорожанием комплектующих и логистики, а также увеличением стоимости оборотного капитала. Также IPH appliances (принадлежит турецкой Arcelic, выкупившей бренды Beko, Indesit, Grundig и другие) пообещала поднять цены на всю продукцию уже со 2 декабря.

«Последние два месяца мы старались сдерживать рост, однако текущие условия больше не позволяют этого делать», — заявил гендиректор компании Kuppersberg Дмитрий Шашкин. По словам представителя Vard (бывший Electrolux), отгрузочные цены увеличатся в два этапа: в декабре и в январе. На рост стоимости влияют ключевая ставка ЦБ, курсы валют и логистические затраты.

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Из-за ключевой ставки и роста курса доллара стоимость всей потребительской электроники в январе может подняться более чем на 20 процентов, отметил источник среди дистрибьюторов.

«Сейчас ретейлеры и дистрибуторы распродают ту технику, которая была закуплена по курсу 85 рублей за доллар. Когда складские запасы закончатся, компании будут уменьшать закупки», — пояснил он.

Инвестиционный советник Сергей Варфоломеев предупредил, что ослабление рубля закономерно приведет к скачку цен на электронику и бытовую технику. Стоимость импортных товаров напрямую связана с курсом российской валюты. Если он снизится на 10 процентов, то завозимая в страну электроника и бытовая техника отреагируют на это 10-15-процентным подорожанием. Кроме того, свою роль в данную динамику вносят и дорогие кредиты для предпринимателей. Инвестор Артем Назаров уточнил, что рост курса доллара скажется в числе прочего и на ценах импортируемых автомобилей как у официальных дилеров, так и через параллельный импорт.

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