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10:11, 28 ноября 2024Экономика

Россияне признались в непонимании формирования платежей ЖКХ

Doma.ai: каждый четвертый россиянин не разбирается в квитанциях ЖКХ
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Каждый четвертый россиянин (27 процентов) частично или в полной мере не видит прозрачности в формировании квитанций за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе онлайн-платформы Doma.ai.

Согласно опросу, 20 процентов россиян частично не понимают, как формируются квитанции в 2024 (в прошлом году показатель составил 22 процента). Совсем не понимают механизм формирования квитанций семь процентов опрошенных, в 2023 году показатель составлял восемь процентов. Доля тех, кто считает уровень прозрачности начислений достаточным, выросла за год с 62 до 64 процентов.

Около трети россиян испытывают сложности с оплатой ЖКХ. В этом году доля таковых составила 31 против 35 процентов годом ранее. Проблемы участники опроса также увидели в больших банковских комиссиях (63 процента), а также в удаленности банкомата, терминала или отделения «Почты России» (37 процентов).

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Чаще всего россияне оплачивают счета через банковские приложения (59 процентов). Используют терминалы и банкоматы 15 процентов опрошенных, 12 процентов — мобильное приложение управляющей компании (УК). Кроме того, девять процентов россиян платят с помощью государственных онлайн-сервисов, а остальные пять процентов обращаются в отделение банка или почты.

Ранее россиянам назвали способы сэкономить на расходах на жилищно-коммунальные услуги. Один из самых доступных вариантов — установка многотарифных счетчиков электроэнергии, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Другие меры — замена старых окон на современные энергосберегающие, утепление дверей и установка герметичных входных конструкций.

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