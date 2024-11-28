Россияне превзошли иностранцев по поездкам на курорт богачей

РБК: россияне установили пятилетний рекорд по поездкам на Мальдивы

В октябре 2024 года 22,6 тысячи российских туристов отдохнули на Мальдивских островах, установив пятилетний рекорд по поездкам на этот курорт богачей. Об этом сообщил РБК.

Уточняется, что в минувшем октябре на Мальдивах побывало на 28 процентов больше россиян, чем в том же месяце 2023-го. Тогда в республику приехали 17,7 тысячи путешественников.

Более того, в октябре россияне превзошли других иностранцев по поездкам на курортные острова: их доля среди всех пребывающих туда туристов составила 13,1 процента. На втором месте оказались гости из Германии (11,4 процента), а на третьем — из Китая (10,8 процента).

При этом рост турпотока из России на Мальдивы по итогам десяти месяцев 2024 года менее заметен. В январе-октябре страну посетили почти 185 тысяч россиян — только на 6 процентов больше, чем год назад (174,6 тысячи). Однако больше было только в 2021 году, когда на Мальдивах отдохнули 188,8 тысячи соотечественников.

Ранее Мальдивы включили в число наиболее дорогих пляжных курортов для отдыха на Новый год. Недельная поездка туда обойдется от 700 тысяч рублей за двоих.