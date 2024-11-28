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19:30, 28 ноября 2024Путешествия

Россияне застряли в душном салоне самолета на несколько часов из-за поломки двигателей

Baza: россияне застряли в салоне самолета «Азимута» из-за поломки двигателей
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Florian van Duyn / Unsplash

Десятки россиян застряли в душном салоне самолета авиакомпании «Азимут» на несколько часов из-за технической поломки. Об этом пишет Baza.

По данным источника, Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) перевозчика должен был вылететь из Саранска в Санкт-Петербург в 14:05 мск. Сначала рейс задержали на 40 минут, затем пассажиров посадили в воздушное судно, однако оно не сдвинулось с места.

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Очевидцы рассказали, что к борту пригнали технику, но проблему не решили: экипажу не удавалось завести двигатели. «Пассажиры жалуются, что в салоне очень душно, несмотря на работающие кондиционеры», — говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что 95 пассажиров, среди которых трое детей, высадили из самолета, чтобы доставить обратно в терминал аэропорта столицы Мордовии.

«Представители авиакомпании "Азимут" готовы к встрече пассажиров в терминале, — уведомили в Госкомтрансе республики. — Всем будут предоставлены прохладительные напитки и горячее питание».

Ранее произошло сразу пять инцидентов с самолетами SSJ-100. В их числе — пожар в самолете авиакомпании «Азимут», который начался после посадки в аэропорту Антальи.

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