Сразу пять инцидентов с самолетами Superjet 100 произошло за один день

«Авиаторщина»: сразу пять инцидентов с самолетами SSJ-100 произошло за один день

Сразу пять инцидентов с самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) произошло за один день — 24 ноября. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Утром пилоты лайнера авиакомпании «Азимут», летевшего из Уфы в Красноярск, перед снижением доложили диспетчерам о низком уровне жидкости в гидросистеме и запросили остановку на взлетно-посадочной полосе (ВПП) после посадки, а также буксировку с помощью тягача. Аварийная ситуация не объявлялась.

Такая же проблема возникла у SSJ-100 авиакомпании «Россия», следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Москва. Несмотря на сообщение о низком уровне жидкости в гидросистеме, командир воздушного судна решил продолжить полет и запросил тягач для буксировки после посадки. В итоге воздушное судно благополучно приземлилось и самостоятельно доехало к месту стоянки.

Через 2,5 часа SSJ-100 авиакомпании «Азимут» загорелся во время посадки в аэропорту турецкой Антальи. Всех пассажиров и членов экипажа удалось эвакуировать по надувным трапам. Пожарные оперативно потушили возгорание, никто не пострадал.

Остальные два ЧП случились около полуночи. В аэропорту Сочи SSJ-100 авиакомпании Red Wings во время разбега по ВПП прервал взлет из-за возникшей неисправности. Через несколько минут при заходе на посадку в аэропорту Пулково в кабине пилотов SSJ-100 «России» появилось сообщение о поломке конструкции шасси. Экипаж доложил о проблеме, лайнер ушел на второй круг, а в воздушной гавани объявили тревогу. Посадка самолета прошла благополучно.

Ранее стало известно, что ущерб из-за возгорания SSJ-100 в Анталье предварительно оценили в два-три миллиарда рублей. Источник на страховом рынке подчеркнул, что произошла «полная гибель самолета».