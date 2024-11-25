«Мама, мы горим!» Что пережили пассажиры Superjet 100, загоревшегося при посадке в Турции?

Пассажирка SSJ-100 описала пожар фразой «началась паника, было нечем дышать»

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) российской авиакомпании «Азимут», который загорелся в аэропорту турецкой Антальи, описали, что они испытали. В момент приземления в салон воздушного судна проник дым, и на борту началась паника. Людей эвакуировали по надувным трапам, никто из них не пострадал, но произошедшее 24 ноября они вспоминают с ужасом.

Пассажирка SSJ-100 увидела, как иллюминаторы загорелись красным

Одна из пассажирок рейса, блогерша Евгения Лавриненко, которая возвращалась с дочкой Тосей из России в Турцию, где она живет и работает, рассказала, что во время жесткой посадки в салоне началась паника.

Наш самолет загорелся при посадке. Летели в Анталью из Сочи. Началась паника, было нечем дышать, все было в дыму, мы еле выбрались по спасательному трапу Евгения Лавриненко пассажирка загоревшегося в Анталье Superjet 100

По словам путешественницы, после резкого удара о землю все иллюминаторы загорелись красным. В салоне началась давка: люди пытались тащить чемоданы, детей вперед не пропускали.

Несмотря на это ей с ребенком удалось выбраться из самолета живыми и невредимыми. Но когда пассажиры оказались в аэропорту Антальи, начались новые проблемы: представители перевозчика не выходили на связь, еду и воду предоставили только через три часа, а чемоданы выдали через восемь.

Причиной пожара назвали грубую посадку из-за сдвига ветра Кадр: Telegram-канал SHOT

«Живые и с чемоданами спустя восемь часов едем домой. Все это время нас в аэропорту ждал друг. Как увидел новости, сразу примчался за нами», — поделилась россиянка.

Продавец фруктов помог попутчикам выбраться из горящего самолета

Другой пассажир самолета, 42-летний торговец фруктами из Краснодара Султан, признался, что он помог попутчикам выбраться из самолета.

Дыма было много, конечно, полминуты — и уже было сложно дышать. Я сидел впереди, сразу побежал к выходу, чтобы открыть дверь и выйти. Подошел к бортпроводнице, говорю: «Открой дверь!», а она: «Не могу» Султан пассажир загоревшегося в Анталье Superjet 100

Мужчина рассказал, что молодая стюардесса растерялась и не сразу сообразила, как действовать в такой ситуации, поэтому ему пришлось открывать двери самому. Вскоре к лайнеру подъехали пожарные машины и начали тушить огонь.

«Если бы они не приехали, и мы не вышли, за минуту можно было там всех похоронить. Слава богу, все живы-здоровы!» — порадовался Султан.

Ребенок пассажирки закричал: «Мама, мы горим!»

Пассажирка Алина Яджак рассказала, что через секунду после того, как в самолете начался пожар, ее 14-летний сын закричал: «Мама, мы горим!»

«Это была резкая посадка. Нас подкинуло, мы ударились о землю, и после этого начало вытекать топливо», — описала произошедшее женщина.

Во время приземления был поврежден один из двигателей лайнера, самолет охватил пожар Кадр: Telegram-канал SHOT

Из-за того, что экипаж не сделал никаких объявлений о пожаре, люди начали доставать ручную кладь и стоять в проходе. Россиянке, которая сидела с ребенком в конце салона, пришлось расталкивать попутчиков, чтобы выбраться из горящего воздушного судна.

«Потом мы добежали до трапа, там нас встречали сотрудники аэропорта. Мы выбежали раздетые в поле и отбежали подальше от самолета, чтобы он не взорвался», — призналась Яджак.

Некоторые люди пытались эвакуироваться с багажом

После сильного удара при посадке лайнер полностью остановился на взлетно-посадочной полосе, и пилот выключил двигатель. По словам пассажира рейса по имени Марат, люди сидели в темноте, их попросили сохранять спокойствие.

Через некоторое время мы видим огонь — загорелся левый двигатель. В салоне самолета начались оры и крики: «Мы горим», нецензурная лексика. Все начали вставать, пытаться доставать свои вещи и бежать к выходу. К сожалению, многие при эвакуации были с чемоданами Марат пассажир загоревшегося в Анталье Superjet 100

Мужчина признался, что эвакуация прошла быстро, и к самолету сразу же подъехали пожарные и скорая помощь. Пассажиров спустили по надувным трапам и доставили в аэропорт. Марат добавил, что он сам и его попутчики были очень напуганы и начали звонить родным и близким.

«Не могу даже словами описать, что чувствуешь, когда проживаешь такое. То, что видно в интернете, на видео, и личные ощущения — это очень большая разница», — подчеркнул мужчина.

Пассажиры подали коллективный иск перевозчику

Пострадавшие пассажиры загоревшегося SSJ-100 решили подать коллективный иск к перевозчику. Клиенты перевозчика утверждают, что они надышались угарным газом и просят со стороны авиакомпании «должной поддержки».

Тем временем в пресс-службе «Азимута» сообщили, что пассажиры могут связаться с представителем авиакомпании по телефону или в зоне прилета пассажирского терминала аэропорта Анталья.