Пассажиры загоревшегося лайнера составили коллективный иск к авиакомпании «Азимут»

Пассажиры самолета Сочи — Анталья готовят коллективный иск к «Азимуту»

Пассажиры загоревшегося в аэропорту Анталья самолета авиакомпании «Азимут» готовят коллективный иск к перевозчику. Об этом «Известиям» рассказала одна из находившихся на борту россиянок.

По ее словам, воспользовавшиеся услугой «Азимута» клиенты надышались угарным газом и просят со стороны авиакомпании «должной поддержки». «Мы пишем иск за то, что с нами случилось. А случилась резкая посадка, удар, и в течение минуты произошло возгорание самолета», — заявила она.

О пожаре на самолете Superjet 100 сообщалось вечером 24 ноября. У лайнера после приземления в аэропорту Антальи возник пожар в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. В авиакомпании «Азимут» сообщили, что возгорание началось после грубой посадки из-за сдвига ветра.