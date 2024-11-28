Россиянин раскрыл способы выживания в одной из самых опасных стран мира

Российский путешественник Денис Забелин побывал в Южно-Африканской республике (ЮАР) и раскрыл способы выжить в этой стране, которая является одной из самых опасных в мире. Своим мнением он поделился в блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

По словам автора, многие называют ЮАР одним из самых благоприятных мест для знакомства с континентом. «Я неоднократно бывал в Африке, и с ЮАР все не так просто, как рассказывают туристы на всяческих форумах в интернете, — отметил он. — А без знания кое-каких правил можно серьезно влипнуть».

В первую очередь блогер посоветовал избегать трущоб в городах, куда стекаются «нищие и криминальные персонажи со всей страны». Кроме того, он обратил внимание на необходимость выбирать безопасные маршруты.

«В том же Йоханнесбурге в центре города есть ряд районов, где не стоит останавливаться на машине даже на красный свет светофора белому человеку», — отметил Забелин.

Россиянин также призвал туристов одеваться в ЮАР просто, не демонстрировать технику и не снимать деньги в банкоматах. «Не надо оставлять вещи в автомобиле, а с собой носите только ту сумму наличности, которую готовы потратить в один день», — добавил он.

Более того, Забелин предупредил путешественников о риске заражения ВИЧ и частоте случаев сексуального насилия, которому подвергаются женщины в этой стране.

Ранее в ЮАР немецкого туриста похитили после того, как он снял наличные в банкомате. Мужчину затолкали во внедорожник и увезли на глазах других людей.