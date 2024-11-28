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16:32, 28 ноября 2024Россия

Российский боец СВО месяц провел в окружении и отрезал ногу сослуживцу с одной целью

Участник СВО из Карелии месяц провел в окружении и отрезал ногу сослуживцу
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) из Карелии месяц провел в окружении и отрезал ногу сослуживцу. Об этом он рассказал сетевому изданию «Республика».

В зону СВО мужчина попал осенью 2022-го года, а в августе 2023-го он был переведен на передовую. Недавно боец и 26 его сослуживцев оказались в окружении и месяц удерживали позиции, несмотря на атаки.

В этот период один из бойцов получил серьезное ранение и потерял много крови. Рискуя собой, собеседник издания добрался до него и ампутировал поврежденную конечность, чем спас солдату жизнь. Всего за время нахождения в окружении боец оказал помощь 12 сослуживцам.

Ранее другой боец СВО получил ранение и 17 дней провел в окопе. Чтобы спастись, ему пришлось самостоятельно отрезать перебитую ногу. Перед этим солдат вколол последнюю ампулу обезболивающего.

ЖЗЛ
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