Самолет с россиянами на борту залетел в запретную зону

Aviaincident: самолет «России» залетел в запретную зону Кольской АЭС

Самолет авиакомпании «Россия» с пассажирами на борту залетел в запретную зону. Подробности сообщил Telegram-канал Aviaincident.

26 ноября Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Апатиты. В районе города Полярные Зори в Мурманской области лайнер оказался в зоне Кольской атомной электростанции (АЭС). В тот момент воздушное судно находилось на высоте 2,1 тысячи метров.

Самолет покинул запретную территорию через две минуты. На безопасность полета это не повлияло, посадка в аэропорту Хибины прошла благополучно.

В ноябре пилоты другого российского самолета, летевшего из Сочи в Москву, доложили о НЛО в небе. Они увидели около двух десятков светящихся объектов, двигавшихся в линию.