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20:14, 12 ноября 2024Путешествия

Экипаж российского самолета доложил о НЛО над Москвой. Объектов было около 20

Пилоты рейса Москва — Сочи заметили в небе около 20 НЛО
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Экипаж российского самолета доложил о неопознанных летающих объектах (НЛО) над Москвой. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Сочи в Москву Boeing 737–800 10 ноября.

Пилоты доложили о наблюдении в небе около двух десятков светящихся объектов, движущихся в линию. О произошедшем оповестили органы противовоздушной обороны (ПВО).

В результате судно продолжило следовать в аэропорт Шереметьево. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Фото: Unsplash

Ранее пилоты российского самолета сообщили о фантомных метках на радаре

До этого нештатная ситуация произошла 5 ноября на рейсе из Дубая в Минеральные Воды. Инцидент произошел при снижении Airbus A330, принадлежащего компании «Азимут». Командир воздушного судна доложил, что на индикаторе ТКАС появились и сразу же пропали три метки.

Отмечается, что следующий лайнер подобных меток не видел. При этом других воздушных судов в зоне не было, а метеоусловия были хорошими.

Фото: Unsplash

Другим случаям обнаружения НЛО дали объяснение

Заведующий астрономической обсерваторией парка имени М. Горького в Ростове-на-Дону Николай Демин, говоря об одном из случаев обнаружения объекта, который видели в небе жители южных регионов России в мае, дал возможное объяснение данному явлению. По его мнению, это, скорее всего, космический мусор. Он уточнил, что могли войти в атмосферу и сгореть некие фрагменты давно вышедшего из строя космического аппарата.

На деле им оказался американский спутник Starlink-2653 Илона Маска. «Найден виновник небесного шоу. Это, скорее всего, Starlink-2653 (№48665 по общему каталогу космических аппаратов). На данной карте его последняя траектория полета — это нижняя орбита, переходящая из белой в зеленую и потом в красную линию, идущая через центр пустыни Сахара, Средиземное море, Турцию, Черное море, Сочи и далее над севером Каспийского моря», — сообщило объединение астрономов AstroAlert из Архыза.

В июле необычный объект видели жители Ростовской, Белгородской, Воронежской и Брянской областей, Ставропольского края, Санкт-Петербурга и Москвы. Тогда появились предположения, что речь может идти о ракете-носителе Ariane 6, запущенной ранее с космодрома Куру во Французской Гвиане.

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