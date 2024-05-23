AstroAlert: замеченный над югом России НЛО оказался спутником Starlink-2653

Неопознанный летающий объект (НЛО), который заметили на юге России, оказался американским спутником Starlink-2653 Илона Маска. Об этом написало объединение астрономов AstroAlert из Архыза в Telegram-канале.

«Найден виновник небесного шоу. Это, скорее всего, Starlink-2653 (№48665 по общему каталогу космических аппаратов). На данной карте его последняя траектория полета — это нижняя орбита, переходящая из белой в зеленую и потом в красную линию, идущая через центр пустыни Сахара, Средиземное море, Турцию, Черное море, Сочи и далее над севером Каспийского моря», — говорится в сообщении специалистов.

Заведующий астрономической обсерваторией парка имени М. Горького в Ростове-на-Дону Николай Демин ранее предполагал, что объект, который видели в небе жители южных регионов России, является космическим мусором.

О неопознанном объекте на юге России жители сообщили 22 мая. Его заметили в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае и Калмыкии. НЛО сняли на видео.