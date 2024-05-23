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07:14, 23 мая 2024Россия

Замеченный на юге России неопознанный объект сняли на видео

В сети появились кадры замеченного на Ставрополье неопознанного объекта

В сети появились кадры неопознанного объекта, который вечером в среду, 22 мая, заметили жители юга России. Их публикует местный Telegram-канал «Нетипичный Ставрополь».

На кадрах, снятых в Ставропольском крае, виден объект с световым хвостом, похожий на комету. Он стремительно летит вниз и скрывается за домом.

Об обнаружении неопознанного объекта на юге России жители сообщили 22 мая. Заведующий астрономической обсерваторией парка имени М. Горького в Ростове-на-Дону Николай Демин высказал мнение, что объект, который видели в небе жители южных регионов России, является космическим мусором.

В марте жители Дальнего Востока сняли на видео неопознанный летающий объект. На опубликованных кадрах видно, как черное небо пересекает объект, за которым тянется горящий шлейф. Судя по видео, в какой-то момент объект распался на фрагменты.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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