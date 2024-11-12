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18:30, 12 ноября 2024Путешествия

Пилоты российского самолета увидели два десятка НЛО во время полета

Пилоты летевшего из Сочи в Москву самолета увидели НЛО во время полета
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Пилоты самолета российской авиакомпании увидели неопознанные летающие объекты (НЛО) во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviainicident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Сочи в Москву Boeing 737–800 10 ноября. Экипаж доложил о наблюдении в небе около двух десятков светящихся объектов, движущихся в линию.

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Отмечается, что органы противовоздушной обороны (ПВО) оповестили о произошедшем. Несмотря на случившееся, командир воздушного судна решил следовать в аэропорт назначения.

Посадка в столичной авиагавани Шереметьево прошла благополучно. Никто не пострадал.

Ранее пилотов следовавшего из Турции самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Инцидент произошел с направлявшимся из Стамбула в Москву Boeing 737-800 10 ноября. На подлете к аэропорту назначения экипаж заметил луч зеленого цвета слева от лайнера.

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