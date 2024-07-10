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12:19, 10 июля 2024Наука и техника

Объяснено появление НЛО над Россией

KP.RU: НЛО над Россией является ступенью европейской ракеты Ariane 6

Фото: ESA / Manuel Pedoussaut / Reuters

Неопознанный летающий объект (НЛО), который жители нескольких регионов России заметили в ночном небе, является второй ступенью европейской ракеты-носителя Ariane 6. Об этом сообщает KP.RU в Telegram.

Отмечается, что необычный объект видели жители Ростовской, Белгородской, Воронежской и Брянской областей, Ставропольского края, а также Санкт-Петербурга и Москвы.

«Пользователи соцсетей сразу стали думать, что это НЛО, но, скорее всего, речь может идти о ракете-носителе Ariane 6, запущенной ранее с космодрома Куру во Французской Гвиане», — объяснили появление НЛО в сообщении.

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В июне директор Европейского космического агентства (ЕКА) по космическому транспорту Тони Толкер-Нильсен рассказал, что ракета Ariane 6 потребует ежегодных субсидий от 290 миллионов до 340 миллионов евро.

В том же месяце ЕКА сообщило, что в ходе первого пуска Ariane 6 выведет на околоземную орбиту множество небольших спутников, включая аппарат GRBBeta, созданный на основе самой маленькой в мире астрофизической космической обсерватории GRBAlpha.

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      Даниил Иринин
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