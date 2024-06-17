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19:07, 17 июня 2024Наука и техника

Раскрыта полезная нагрузка первого пуска Ariane 6

ЕКА: в ходе первого пуска ракета Ariane 6 выведет на орбиту аппарат GRBBeta

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В ходе первого пуска ракета Ariane 6 выведет на околоземную орбиту множество небольших спутников, в частности аппарат GRBBeta, созданный на основе самой маленькой в мире астрофизической космической обсерватории GRBAlpha. Соответствующую полезную нагрузку раскрыло Европейское космическое агентство (ЕКА).

GRBAlpha представляет собой спутник формата CubeSat, предназначенный для обнаружения гамма-всплесков — выбросов гамма-излучения от источников, находящихся на огромных расстояниях от Солнечной системы. К настоящему времени GRBAlpha работает на орбите три года и обнаружил более 135 транзиентов — сильнопеременных рентгеновских источников.

GRBBeta послужит испытательным стендом для ряда новых технологий, которые будут иметь жизненно важное значение для будущих группировок спутников, обнаруживающих гамма-всплески, и других миссий формата CubeSat, — отмечает ЕКА.

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Всего в ходе первого старта Ariane 6 планируется запустить 17 миссий из разных стран и организаций.

Ранее сообщалось, что первый запуск европейской ракеты Ariane 6 состоится 9 июля.

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      Иван Потапов
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