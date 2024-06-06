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00:30, 6 июня 2024Наука и техника

Определена дата первого запуска ракеты Ariane 6

ЕКА: первый запуск европейской ракеты Ariane 6 состоится 9 июля

Фото: Christophe Ena / Reuters

Первый запуск европейской ракеты Ariane 6 состоится 9 июля. Соответствующую дату определило Европейское космическое агентство (ЕКА). Об этом сообщает ТАСС.

«Запуск ознаменует собой новую эру автономных и универсальных европейских космических аппаратов», — сказал генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер на авиасалоне ILA Berlin Air Show, который проходит в Берлине с 5 по 9 июня.

В мае издание SpaceNews со ссылкой на ЕКА сообщило, что первый запуск ракеты Ariane 6 с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится в первой половине июля.

В апреле Ашбахер заявил, что вероятность возникновения аномалий при первых пусках тяжелых носителей составляет 47 процентов.

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      Иван Потапов
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