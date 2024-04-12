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20:04, 12 апреля 2024Наука и техника

Европа предрекла неудачный первый пуск ракеты Ariane 6

Ашбахер: вероятность неудачного первого пуска ракеты Ariane 6 — 47 процентов

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Первый пуск ракеты Ariane 6 может быть неудачным, предрек генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

По словам руководителя, вероятность возникновения аномалий при первых пусках тяжелых носителей составляет 47 процентов.

Издание напоминает, что первые пуски носителей Ariane 1, Ariane 3 и Ariane 4 были успешными, тогда как первые старты ракет Ariane 2 и Ariane 5 — неудачными.

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Первый полет Ariane 6 намечен на период с 15 июня по 31 июля.

В ноябре прошлого года газета Les Echos сообщила, что профильные министры входящих в ЕКА государств договорились субсидировать запуски Ariane 6 на сумму от 290 миллионов 340 миллионов евро.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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