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00:41, 1 декабря 2023Наука и техника

Европа обозначила сроки первого полета Ariane 6

Глава ЕКА Ашбахер: ракета Ariane 6 впервые полетит летом 2024 года

Фото: Christophe Ena / Reuters

Первый полет перспективной ракеты Ariane 6 планируется на лето 2024 года. Соответствующие сроки обозначил гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, пуск перспективного носителя состоится между 15 июня и 31 июля. Ашбахер добавил, что не ожидает появления «черного лебедя», который бы привел к переносу сроков старта, поскольку основной тест Ariane 6, состоявшийся ранее в ноябре, оказался успешным.

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«Первый полет будет тестовым, он не будет преследовать задачу вывода какого-то большого объема оборудования на орбиту», — сказал глава ЕКА.

Ранее газета Les Echos сообщила, что профильные министры входящих в ЕКА государств договорились просубсидировать запуски Ariane 6 на сумму от 290 до 340 миллионов евро.

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      Иван Потапов
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