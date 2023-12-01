Европа обозначила сроки первого полета Ariane 6

Глава ЕКА Ашбахер: ракета Ariane 6 впервые полетит летом 2024 года

Первый полет перспективной ракеты Ariane 6 планируется на лето 2024 года. Соответствующие сроки обозначил гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, пуск перспективного носителя состоится между 15 июня и 31 июля. Ашбахер добавил, что не ожидает появления «черного лебедя», который бы привел к переносу сроков старта, поскольку основной тест Ariane 6, состоявшийся ранее в ноябре, оказался успешным.

«Первый полет будет тестовым, он не будет преследовать задачу вывода какого-то большого объема оборудования на орбиту», — сказал глава ЕКА.

Ранее газета Les Echos сообщила, что профильные министры входящих в ЕКА государств договорились просубсидировать запуски Ariane 6 на сумму от 290 до 340 миллионов евро.