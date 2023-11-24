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10:02, 24 ноября 2023Наука и техника

Европа успешно испытала первую ступень Ariane 6

Arianespace: ЕКА провело успешное испытание первой ступени ракеты Ariane 6

Фото: Christophe Ena / Reuters

Европейское космическое агентство (ЕКА) провело успешное испытание первой ступени перспективной ракеты Ariane 6. Об этом со ссылкой на компанию Arianespace сообщает SpaceNews.

8-минутные огневые испытания двигателя первой ступени Vulcain 2.1 проводились на площадке космодрома Куру во Французской Гвиане. После включения двигатель работал более семи минут на стабильной скорости, уточнили в компании.

В настоящее время специалисты проводят анализ результатов проведенного испытания. В случае отсутствия аномалий ракета может быть допущена к первому пуску в 2024 году.

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Ранее газета Les Echos сообщила, что профильные министры входящих в ЕКА государств договорились просубсидировать запуски Ariane 6 на сумму от 290 до 340 миллионов евро.

В сентябре ЕКА сообщило, что намеченные на 3 октября испытания первой ступени ракеты Ariane 6 отложены из-за неполадок в ее системе управления, позволяющей носителю сохранять вертикальное положение при старте.

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      Иван Потапов
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