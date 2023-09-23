Европа из-за неполадок отложила испытание ракеты Ariane 6

ЕКА: намеченные на октябрь испытания ракеты Ariane 6 отложены из-за неполадок

Намеченные на 3 октября испытания первой ступени перспективной ракеты Ariane 6 отложены из-за неполадок в ее системе управления, позволяющей носителю сохранять вертикальное положение при старте с пускового стола. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

«В ходе штатной процедуры подготовки ступени к испытаниям была обнаружена аномалия, затрагивающая гидравлическую группу системы управления вектором тяги», — заявили в организации.

В ЕКА добавили, что в настоящее время специалисты занимаются выяснением причин возникновения аномалии, после чего оперативная группа представит информацию о дальнейшем графике испытаний ракеты.

Ранее ЕКА и компания ArianeGroup провели успешное испытание первой ступени перспективной ракеты Ariane 6. В ходе теста, состоявшегося 5 сентября на космодроме Куру во Французской Гвиане, прототип первой ступени носителя был заправлен жидкими водородом и кислородом, после чего двигатель Vulcain 2.1 отработал в течение четырех секунд.

В том же месяце глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявил, что окончательное решение о сроке первого запуска перспективного носителя, который должен прийти на смену прекратившей полеты ракете Ariane 5, будет принято в октябре после испытания первой ступени Ariane 5.