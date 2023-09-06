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04:31, 6 сентября 2023Наука и техника

В Европе понадеялись «не слишком поздно» запустить новую Ariane 6

ЕКА: есть надежны, что ракета Ariane 6 полетит в 2024 году «не слишком поздно»

Фото: Bill Ingalls / NASA / Getty Images

В Европейском космическом агентстве (ЕКА) надеются, что первый пуск новой ракеты Ariane 6, запланированный на 2024 год, состоится «не слишком поздно». Об этом сообщает SpaceNews.

Издание пишет, что окончательное решение о сроке запуска носителя будет принято в октябре после очередного испытания центрального блока ракеты на космодроме Куру во Французской Гвиане. Перед этим еще одни тесты носителя должны состояться в сентябре.

«Я думаю, что, если все пройдет идеально, шансы на то, что в следующем году [пуск состоится] не слишком поздно, очень велики, но впереди у нас еще много неизвестного», — сказал глава ЕКА Йозеф Ашбахер, отвечая на вопрос журналистов о возможности того, что первый пуск состоится в первые шесть месяцев следующего года.

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В августе издание сообщило, что ЕКА в очередной раз отложило статические огневые испытания центрального блока перспективной ракеты Ariane 6.

В том же месяце Ашбахер заявил, что первый пуск ракеты космического назначения Ariane 6, создаваемой на замену носителю Ariane 5, состоится в 2024 году.

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    Иван Потапов
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