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15:22, 9 августа 2023Наука и техника

В Европе назвали срок первого пуска ракеты Ariane 6

Глава ЕКА Ашбахер: первый пуск ракеты Ariane 6 состоится в 2024 году

Фото: DLR / Wikimedia

Первый пуск ракеты космического назначения Ariane 6, создаваемой на замену носителю Ariane 5, состоится в 2024 году. Соответствующий срок в соцсети X (бывший Twitter) назвал генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.

«Европейское космическое агентство, ArianeGroup, Arianespace и Национальный центр космических исследований Франции подтверждают, что первый запуск ракеты-носителя Ariane 6 запланирован на 2024 год», — написал он.

По словам главы ЕКА, 18 июля на космодроме Куру во Французской Гвиане состоялся успешный тест Ariane 6. Следующие испытания перспективного носителя пройдут 29 августа и 26 сентября.

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Ранее обозреватель американского издания ArsTechnica Стивен Кларк заметил, что проведенное в июле испытание Ariane 6 не было продемонстрировано широкой общественности, что вызывает разочарование.

В июле европейскую тяжелую ракету Ariane 5 запустили в последний раз.

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    Иван Потапов
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