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09:44, 5 августа 2023Наука и техника

В США разочаровались в европейской ракете Ariane 6

ArsTechnica: отсутствие демонстрации испытаний ракеты Ariane 6 разочаровывает

Кадр: European Space Agency, ESA / YouTube

Проведенное в июле испытание европейской перспективной ракеты космического назначения Ariane 6 не было продемонстрировано широкой общественности, что вызывает разочарование. Об этом пишет обозреватель американского издания ArsTechnica Стивен Кларк.

Речь идет об испытании, проведенном 18 июля, в завершении которого специалистам не удалось выполнить четырехсекундное включение главного двигателя носителя. Тем не менее в Европейском космическом агентстве (ЕКА) оценили результаты теста как «очень удовлетворительные», поскольку была проверена совместная работа нескольких систем ракеты и пускового комплекса.

Как пишет Кларк, официальные лица ЕКА не планируют транслировать ключевые испытания Ariane 6 на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане. «Это разочаровывает, и было бы упущенной возможностью для ЕКА взаимодействовать с налогоплательщиками, оплачивающими счет за эту новую ракету», — утверждает автор.

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Обозреватель отметил, что создание Ariane 6 обходится странам-участникам ЕКА в 3,8 миллиарда евро.

В июле европейскую тяжелую ракету Ariane 5, на смену которой должна прийти Ariane 6, запустили в последний раз.

В мае издание SpaceNews со ссылкой на исполнительного директора немецкой аэрокосмической компании OHB Марко Фукса сообщило, что первый пуск Ariane 6 состоится в начале 2024 года.

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    Иван Потапов
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