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13:15, 13 мая 2023Наука и техника

Названы сроки запуска европейской ракеты Ariane 6

OHB: первый пуск европейской ракеты Ariane 6 состоится в начале 2024 года

Фото: Joe Skipper / Reuters

Первый пуск европейской ракеты Ariane 6 состоится в начале 2024 года. Соответствующий срок назвал исполнительный директор немецкой аэрокосмической компании OHB Марко Фукс. Об этом пишет SpaceNews.

«Она еще не запущена, но мы надеемся, что она стартует в начале следующего года», — сказал руководитель компании, производящей топливные баки Ariane 6.

Издание уточняет, что речь идет о первых нескольких месяцах 2024 года. «Я все больше и больше убеждаюсь, что мы увидим первый запуск Ariane 6 в начале следующего года», — отметил Фукс.

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В апреле оператор Arianespace в предпоследний раз запустил тяжелую ракету Ariane 5.

В марте генеральный директор Arianespace Стефан Исраэль допустил, что первый запуск Ariane 6, которая заменит Ariane 5, «не состоится до конца этого года».

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Иван Потапов
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