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09:53, 8 марта 2023Наука и техника

В Европе назвали планируемое число пусков ракет Ariane 6 и Vega C

Arianespace: к 2025 году Европа будет запускать до 15 ракет Ariane 6 и Vega C

Фото: NASA / Chris Gunn / Reuters

К 2025 году Европа будет запускать до 15 тяжелых и средних ракет Ariane 6 и легких Vega C. Соответствующее заявление генерального директора Arianespace Стефана Исраэля со ссылкой на публикацию газеты Les Echos передает ТАСС.

«К 2025-2026 годам ежегодно придется запускать с десяток Ariane 6 и не менее четырех Vega C. Это вызов, тем более что может потребоваться увеличение темпов работы с учетом растущего спроса», — назвал планируемое число число пусков руководитель.

По его словам, в настоящее время Arianespace располагает 28 заказами на пуски Ariane 6, из которых 18 приходятся на американскую компанию Amazon. Еще пусковой оператор имеет 13 заказов на старты Vega C.

Иcраэль заметил, что первый запуск Ariane 6 «не состоится до конца этого года».

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Иван Потапов
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