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09:38, 6 июля 2023Наука и техника

Европейскую ракету Ariane 5 запустили в последний раз

SpaceNews: европейскую ракету Ariane 5 запустили в последний раз

Фото: NASA / NASA TV / Reuters

Европейскую тяжелую ракету Ariane 5 запустили в последний раз. Об этом сообщает SpaceNews.

Пуск носителя состоялся 6 июля с космодрома Куру во Французской Гвиане. Ракета вывела на околоземную орбиту немецкий телекоммуникационный аппарат Heinrich Hertz и французский военный спутник Syracuse 4B.

Издание напоминает, за последние 27 лет было проведено 27 пусков Ariane 5, из которых два первых были неудачными. Ключевой особенностью носителя была его способность выводить на геопереходную орбиту за один пуск сразу два крупных спутника.

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Согласно SpaceNews, на замену Ariane 5 должна прийти Ariane 6, первый пуск которой вероятнее всего состоится в 2024 году.

В июне генеральный директор Национального центра космических исследований Франции Филипп Батист допустил, что с перспективной европейской ракетой Ariane 6 могут быть серьезные проблемы.

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    Иван Потапов
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