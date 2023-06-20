В Европе допустили серьезные проблемы с ракетой Ariane 6

Глава CNES Филипп Батист: с ракетой Ariane 6 могут быть серьезные проблемы

С перспективной европейской ракетой Ariane 6 могут быть серьезные проблемы, заявил на пресс-конференции по поводу открытия 54-го Международного аэрокосмического салона в Ле-Бурже генеральный директор Национального центра космических исследований Франции (CNES) Филипп Батист. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя, в настоящее время европейская сторона находится посреди комбинированных испытаний, в ходе которых ожидается проверка работы двигателей и вспомогательных систем носителя. «Мы в течение лета проведем несколько ключевых испытаний, которые позволят нам в целом понять, что не так с ракетой-носителем. В конце лета мы сможем представить график дальнейших действий», — допустил Батист.

Гендиректор уточнил, что «на самом деле не обязательно, что запуск будет именно в 2024 году». «Если бы не было проблем, мы бы не проводили испытания», — сказал глава Национального центра космических исследований.

В июне издание SpaceNews сообщило, что последний пуск европейской тяжелой ракеты Ariane 5 отложен из-за технической проблемы.