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12:49, 31 августа 2023Наука и техника

Европа в очередной раз отложила испытания ракеты Ariane 6

SpaceNews: ЕКА в очередной раз отложило испытания ракеты Ariane 6

Кадр: European Space Agency, ESA / YouTube

Европейское космическое агентство (ЕКА) в очередной раз отложило статические огневые испытания центрального блока перспективной ракеты Ariane 6. Об этом сообщает SpaceNews.

По данным ЕКА, перенос испытания, намеченного на 29 августа, вызван «технической проблемой, затрагивающей стенд управления» на площадке космодрома Куру во Французской Гвиане.

В ходе теста предполагалось на несколько секунд запустить двигатель Vulcain 2.1. В настоящее время эти испытания перенесены на 5 сентября. Ранее тест планировалось провести в июле.

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В августе генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер заявил, что первый пуск ракеты космического назначения Ariane 6, создаваемой на замену носителю Ariane 5, состоится в 2024 году.

В июле европейскую тяжелую ракету Ariane 5 запустили в последний раз.

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    Иван Потапов
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