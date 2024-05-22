Объяснено появление НЛО над югом России

Астроном Демин: НЛО над югом России является космическим мусором

Объект, который видели в небе жители южных регионов России, является космическим мусором. Такую точку зрения в беседе с ТАСС высказал заведующий астрономической обсерваторией парка имени М. Горького в Ростове-на-Дону Николай Демин.

«Скорее всего, это космический мусор — могли войти в атмосферу и сгореть некие фрагменты давно вышедшего из строя космического аппарата», — поведал Демин.

О появлении НЛО над югом России сообщалось вечером 22 мая.