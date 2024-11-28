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10:35, 28 ноября 2024Россия

Шойгу высказался о ядерном зонтике России по новой доктрине

Шойгу: ядерный зонтик России по новой доктрине распространяется на ОДКБ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Согласно обновленной доктрине России, ядерный зонтик страны распространяется в том числе на страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«Что же касается новой доктрины [и распространения ядерного зонтика], естественно, (...) в первую очередь это страны ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси» — сказал Шойгу.

При этом он подчеркнул, что и в старой доктрине подразумевался ядерный зонтик России, который распространяется на союзников. По мнению Шойгу, обновленная ядерная доктрина понятна и прозрачна, а страны Запада должны ее внимательно прочитать.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Обновленная версия доктрины расширила категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также изменились основания, исходя из которых Москва будет считать совершенным нападение. В частности, условием для применения ядерного оружия будет проявление агрессии против России или Белоруссии, создающей критическую угрозу территориальной целостности.

ЖЗЛ
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