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15:12, 28 ноября 2024Мир

Боевики начали масштабное наступление в Сирии. Уже захвачены стратегически важные города и крупная военная база

Армия Сирии борется с атаковавшими Алеппо и Идлиб боевиками
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: SANA / Reuters

Сирийские вооруженные террористические группировки совершили крупную атаку в провинциях Алеппо и Идлиб. В ходе масштабного наступления им удалось захватить несколько населенных пунктов, включая стратегически важные города, сообщает CNN. Армия Сирия между тем сообщила, что ведет борьбу с боевиками, они несут потери.

Телеканал со ссылкой на заявление повстанцев пишет, что боевики захватили 13 населенных пунктов, включая стратегически важные Урм-ас-Сугра и Анджара, а также крупнейшую базу сирийской армии на западе Алеппо — Базу 46. Бои с армией в том числе ведет террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России). По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, под контролем повстанцев также находятся населенные пункты Дадих и Кафр-Батих. Они расположены у трассы М-5 — одной из основных магистралей в Сирии.

Reuters уточняет со ссылкой на источники среди повстанцев, что наступление боевиков затронуло не менее десяти районов. Собеседник из сирийской армии, в свою очередь, указал, что повстанцы продвинулись почти на 10 километров от окраины Алеппо. По данным SOHR, жертвами продолжающихся уже сутки боев стали 132 человека. Как уточняет «Военный осведомитель», среди жертв также специалисты Сил специальных операций России, находящиеся в Сирии.

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Внезапное нападение, совершенное в среду, 27 ноября, стало первым значительным столкновением между сирийскими повстанцами и правительственными войсками с марта 2020 года, когда Россия и Турция выступили посредниками в заключении соглашения о прекращении огня.

В Сирии практически не осталось боеспособных формирований

Как указывает «Рыбарь», ЧВК «Вагнер» прекратил свое существование вместе с параформированиями, «Африканский корпус» сосредоточен на Черном континенте, генерал сирийской армии Сухейль аль-Хасан отстранен от командования, а эффективные командиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на других фронтах, либо их нет в живых.

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В то же время у повстанцев есть батальоны с дронами-камикадзе и опытные операторы FPV-дронов. Кроме того, к наступлению готовились, доклады об этом приходили на протяжении последних двух месяцев. В частности, боевики проводили переброску в населенный пункт Кяфр Тааль, наращивая группировку. В приграничье проводились подъемы по тревоге и выдвижение на передовые позиции. Также было создано несколько пунктов управления, проводилось инженерное оборудование местности.

Дамаск признал наступление боевиков под Алеппо

Как заявляет Минобороны Сирии, повстанцы «понесли большие потери в технике и живой силе». Уточняется, что группировки, входящие в террористическую организацию «Джебхан ан-Нусра» (запрещена в России) нарушили соглашение о деэскалации.

Говорится, что боевики совершили крупную атаку на широком фронте, нанеся удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям в этих районах. «Наши войска различными огневыми средствами и вместе с дружественными силами противостоят террористическим организациям», — сказали в Дамаске.

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