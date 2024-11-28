Сироте с двумя детьми из российского города отказали в компенсации за затопленный дом

Сироте с двумя детьми из Коркино отказали в компенсации за затопленный дом

Сироте с двумя детьми из Коркино Челябинской области отказали в компенсации за дом, затопленный паводком минувшим летом. Внимание на ситуацию в российском городе обратило URA.RU.

По словам сестры женщины, в результате удара стихии мать-одиночка лишилась дома на улице Чкалова — после затопления он стал непригоден для проживания. Теперь россиянке и ее детям приходится жить у соседей. «Сестра вызвала независимую экспертизу за свой счет, дом признали нежилым, но в компенсации утраты жилья отказали», — сообщила родственница, добавив, что в соцзащите той отказали в получении сертификата на новый дом.

Представитель пресс-службы регионального министерства социальных отношений пояснил, что россиянке было отказано в компенсации, поскольку по итогам комиссии, проведенной коркинской администрацией, дом был признан аварийным еще до подтопления. Следовательно, признать его утраченным в результате ЧС власти не могли. Он также посоветовал семье обратиться в администрацию Коркинского района, чтобы получить жилье по договору соцнайма.

Ранее с аналогичной проблемой столкнулся житель соседнего Еманжелинска.