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19:44, 28 ноября 2024Моя страна

Снятый в Троицке сериал набрал миллионы просмотров

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: сериал «Плевако»

Исторический детектив «Плевако», который снимали в Троицке, набрал три миллиона просмотров. Соответствующий материал публикует местное издание «Хорошие новости».

Образ главного героя, которого играет актер Сергей Безруков, строится на легендарном российском адвокате и блестящем ораторе Федоре Никифоровиче Плевако. Однако картина художественная, а не документальная, и персонажу даже дали другое имя — Николай Плевако.

Известно, что съемки проходили не только в Москве, но и на Южном Урале, на исторической родине Федора Плевако — в Троицке. Всего в проекте было задействовано более 270 объектов, около 300 персонажей и около двух тысяч актеров массовых сцен, 16 экипажей и 35 лошадей, более 2500 костюмов.

В июне сообщалось, что в Краснодаре снимут фильм про «Смешариков».

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