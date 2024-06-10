В Краснодаре снимут фильм про «Смешариков»

В Краснодаре снимают приключенческую комедию про «Смешариков»

В Краснодаре в парке Галицкого снимают фильм про «Смешариков». Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар Live».

Отмечается, что в прокат приключенческая комедия «Космическая экскурсия» выйдет в 2026 году. При этом известно, что в актерский состав войдут актеры Сергей Бурунов, Александр Лыков, Мария Аронова и певец Иван Дмитриенко.

В марте Никита Кологривый захотел снять фильм про геолога из Новосибирска. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» утверждал, что встретился с Похиленко — выдающимся земляком, ученым-геологом. Кологривый добавил, что это «тот человек, который выбрал развитие Новосибирской области вместо Канады».