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18:53, 10 июня 2024Моя страна

В Краснодаре снимут фильм про «Смешариков»

В Краснодаре снимают приключенческую комедию про «Смешариков»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Краснодаре в парке Галицкого снимают фильм про «Смешариков». Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар Live».

Отмечается, что в прокат приключенческая комедия «Космическая экскурсия» выйдет в 2026 году. При этом известно, что в актерский состав войдут актеры Сергей Бурунов, Александр Лыков, Мария Аронова и певец Иван Дмитриенко.

В марте Никита Кологривый захотел снять фильм про геолога из Новосибирска. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» утверждал, что встретился с Похиленко — выдающимся земляком, ученым-геологом. Кологривый добавил, что это «тот человек, который выбрал развитие Новосибирской области вместо Канады».

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      Екатерина Ештокина
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