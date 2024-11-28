Губин пожаловался на резкое ухудшение состояния

Mash: Андрей Губин отказался возвращаться на сцену из-за ухудшения самочувствия

Состояние российского певца Андрея Губина резко ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артист пожаловался на постоянные боли в лице и теле, из-за чего решил отложить возвращение на сцену. Также исполнитель поделился, что отказался от множества предложений выступить на корпоративе за крупную сумму. «Несмотря на это, ему до сих пор звонят и уговаривают приехать на праздник, поздравить заказчиков с Новым годом и спеть свои хиты», — говорится в сообщении.

В августе Губин заявил о планах вернуться на сцену. Артист рассказал, что написал не менее ста новых песен, которых хватит на десять альбомов.